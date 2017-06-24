Торторелла: Панарину нравится забивать голы, и я не буду ему мешать

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал обмен, в результате которого к его команде присоединился форвард Артемий Панарин.



«Брэндон Саад хороший хоккеист, но нам был очень нужен такой динамичный игрок, как Панарин. Ему нравится забивать голы, и я не буду ему мешать. Я хочу, чтобы он играл в свой хоккей. Год назад мы осознанно приняли решение изменить нашу манеру игры, стали активнее атаковать. Теперь мы хотим выйти на следующий уровень. Нам повезло, что мы смогли получить его», — приводит слова Тортореллы официальный сайт лиги.

«Чикаго» разбил сердце Панарину? Самый громкий обмен межсезонья «Прощай, Хлебушек!» – такие плакаты готовят болельщики «Блэкхоукс». Лучший новичок прошлого сезона Артемий Панарин уезжает в «Коламбус».