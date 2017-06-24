Генменеджер «Коламбуса»: не сумели связаться с Панариным, он на рыбалке в России

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен рассказал, что никто из его команды пока не сумел связаться с нападающим Артемием Панариным, который перешёл в стан «жакетов» в результате обмена с «Чикаго Блэкхоукс».



«Панарин сейчас в России, на рыбалке где-то в глубинке. Мы нашли его агента в гостинице, поговорили с ним. Насколько я понимаю, Панарин уже возвращается, и мы свяжемся с ним, как только заработает его телефон», — приводит слова Кекяляйнена официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Чикаго» разбил сердце Панарину? Самый громкий обмен межсезонья «Прощай, Хлебушек!» – такие плакаты готовят болельщики «Блэкхоукс». Лучший новичок прошлого сезона Артемий Панарин уезжает в «Коламбус».