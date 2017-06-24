Грабовский: мои визиты к врачам уже не настолько регулярные, как прежде

Новичок «Вегас Голден Найтс» Михаил Грабовский рассказал, как проходит его восстановление после тяжёлой травмы.



«Визиты к врачам уже не настолько регулярные, как прежде. Недавно прошёл курс реабилитации в нашем институте травматологии, за что очень благодарен его врачам. Боюсь кого-то забыть и тем самым незаслуженно обидеть. Но не могу не сказать спасибо своему другу Сергею Залепукину, который меня и определил в институт. А ещё его главврачу и заведующему реабилитационными процедурами.



С каким вердиктом доктора выписали? Наказали в следующий раз быть поосторожнее. И в быту, и на льду держать голову выше», — цитирует Грабовского «Прессбол».