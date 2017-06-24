«Виннипег» подписал новый контракт с защитником Кьяротом на $ 1,4 млн в год

«Виннипег Джетс» подписал новый контракт с защитником Беном Кьяротом, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Рено Лавуа. Соглашение с 26-летним хоккеистом заключено сроком на два сезона с годовой зарплатой около $ 1,4 млн.



Кьярот провёл в прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 59 матчей, сумев записать на свой счёт 12 (2+10) результативных баллов при показателе полезности "+2" и 33 минутах штрафного времени. Хоккеист в среднем проводил на льду чуть больше пятнадцати минут.

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