Торторелла хочет, чтобы Артемий Панарин играл в одном звене с Веннбергом

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла поделился мнением о том, как будет использовать нападающего Артемия Панарина. Напомним, «мундиры» выменяли россиянина у «Чикаго Блэкхоукс» в обмен на Брэндона Саада.

«Александр Веннберг хорошо распоряжается шайбой. Они сразу будут играть вместе. У „Коламбуса“ есть кому играть с Панариным», — приводит слова Тортореллы официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



22-летний Веннберг в прошлом сезоне набрал 58 (13+45) очков в 80 сыгранных встречах.