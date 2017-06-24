С. Голубович: если Костину создали бы условия, то можно было играть в России

Главный тренер юниорской сборной России (игроки не старше 18 лет) на ЮЧМ-2016 и ЮЧМ-2017 Сергей Голубович прокомментировал выбор Клима Костина на драфте НХЛ клубом «Сент-Луис Блюз» под общим 31-м номером.



«Я думаю, что травма – это основная причина, почему его выбрали поздно на драфте. Сейчас он восстановился, уже нет никаких остаточных явлений, это главное. Правильное восстановление важнее. Без разницы, какая команда НХЛ тебя выберет, всё теперь зависит от тебя самого. У него ещё действующий контракт с «Динамо», как ситуация разрешится я не знаю, но моё мнение, если бы для него создали нормальные условия в клубе, а не как это было в прошлом году, то я думаю можно было здесь проиграть.



По Алексею Липанову также непонятно, объявить о переходе (в клуб OHL «Барри Кольтс». — Прим. «Чемпионата») можно, но у него тоже ещё действующий контракт здесь. В процентном соотношении давали играть больше, чем Костину, но всё равно мало. В прошлом году в системе «Динамо» с игроками 1999 года рождения поступили не очень корректно, поэтому большая плеяда игроков уехала. Никто бы не уезжал от хорошей жизни – это 100 %. Вопрос не в деньгах, а в игровой практике, то, как их использовали. В теории Липанов сможет играть в CHL вместе с Андреем Свечниковым, в Канаде на Кубке вызова у них была хорошая связка, а на чемпионате мира — не очень. Всё зависит от самих ребят, как они могут двигать себя.



Вообще же хочется, чтобы наши ребята оставались здесь. Надеюсь, клубы начнут создавать условия для тех талантливых пацанов, которых не так много, чтобы никуда не уезжали, а росли дома в нормальных условиях», — сказал Голубович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.

Костин стал «музыкантом» на флажке. Как на драфте НХЛ забыли о русских «Сент-Луис» взял Костина, финнов выбрали больше американцев, а Хишир стал первым номером – в итогах первого раунда драфта НХЛ.