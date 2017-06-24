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С. Голубович: если Костину создали бы условия, то можно было играть в России

24 июня 2017, суббота. 13:00. Хоккей

Главный тренер юниорской сборной России (игроки не старше 18 лет) на ЮЧМ-2016 и ЮЧМ-2017 Сергей Голубович прокомментировал выбор Клима Костина на драфте НХЛ клубом «Сент-Луис Блюз» под общим 31-м номером.

«Я думаю, что травма – это основная причина, почему его выбрали поздно на драфте. Сейчас он восстановился, уже нет никаких остаточных явлений, это главное. Правильное восстановление важнее. Без разницы, какая команда НХЛ тебя выберет, всё теперь зависит от тебя самого. У него ещё действующий контракт с «Динамо», как ситуация разрешится я не знаю, но моё мнение, если бы для него создали нормальные условия в клубе, а не как это было в прошлом году, то я думаю можно было здесь проиграть.

По Алексею Липанову также непонятно, объявить о переходе (в клуб OHL «Барри Кольтс». — Прим. «Чемпионата») можно, но у него тоже ещё действующий контракт здесь. В процентном соотношении давали играть больше, чем Костину, но всё равно мало. В прошлом году в системе «Динамо» с игроками 1999 года рождения поступили не очень корректно, поэтому большая плеяда игроков уехала. Никто бы не уезжал от хорошей жизни – это 100 %. Вопрос не в деньгах, а в игровой практике, то, как их использовали. В теории Липанов сможет играть в CHL вместе с Андреем Свечниковым, в Канаде на Кубке вызова у них была хорошая связка, а на чемпионате мира — не очень. Всё зависит от самих ребят, как они могут двигать себя.

Вообще же хочется, чтобы наши ребята оставались здесь. Надеюсь, клубы начнут создавать условия для тех талантливых пацанов, которых не так много, чтобы никуда не уезжали, а росли дома в нормальных условиях», — сказал Голубович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.

Костин стал «музыкантом» на флажке. Как на драфте НХЛ забыли о русских
«Сент-Луис» взял Костина, финнов выбрали больше американцев, а Хишир стал первым номером – в итогах первого раунда драфта НХЛ.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сент-Луис Блюз ХК Динамо Москва Клим Костин Сергей Голубович
Новости. Хоккей
24 июня 2017, суббота
13:00 С. Голубович: если Костину создали бы условия, то можно было играть в России
12:36 Оши: «Вашингтон» выиграет кубок Стэнли в ближайшие два года
12:11 Реник: мне не нравится обмен Яльмарссона из «Чикаго», это элитный игрок
11:49 Торторелла хочет, чтобы Артемий Панарин играл в одном звене с Веннбергом
11:31 Агент Костина: будем расторгать контракт с «Динамо» и переходить в «Сент-Луис»
11:25 Тэйвз: больно расставаться с Панариным, тяжело видеть, что такой парень уходит
11:00 «Виннипег» подписал новый контракт с защитником Кьяротом на $ 1,4 млн в год
10:37 Грабовский: мои визиты к врачам уже не настолько регулярные, как прежде
10:21 Генменеджер «Коламбуса»: не сумели связаться с Панариным, он на рыбалке в России
10:00 Брызгалов: Панарин будет вместе с Бобровским гонять на мотоцикле с люлькой
09:58 Борщевский: судя по прогрессу Капризова, в Уфе нам удавалась работа с молодыми
09:45 Торторелла: Панарину нравится забивать голы, и я не буду ему мешать
09:16 Боумэн: Кейн выводит всех на новый уровень, после Панарина найдёт другого игрока
09:08 Костин: в «Сент-Луисе» есть русские ребята, надеюсь, помогут обустроиться
07:35 «Сент-Луис» обменял Ривза в «Питтсбург» на драфт-пик, под которым выбрал Костина
07:24 Патрик: Проворов — будущая звезда НХЛ, будет здорово играть с ним
07:05 Хишир: когда услышал, что меня выбирают первым, подумал: «Господи, это же я»
05:42 Все выборы первого раунда драфта НХЛ — 2017
05:16 «Сент-Луис» выбрал Костина в первом раунде драфта — 2017
04:55 «Филадельфия» обменяла Шенна в «Сент-Луис» на Лехтеря и два драфт-пика
03:16 «Анахайм» подписал 3-летний контракт с Ивзом на $ 9,45 млн
02:54 «Вегас» выбрал канадского нападающего Коди Гласса на драфте юниоров НХЛ — 2017
02:34 «Филадельфия» выбрала Нолана Патрика под вторым номером на драфте НХЛ — 2017
02:25 Первым номером драфта НХЛ — 2017 стал Нико Хишир, выбранный «Нью-Джерси»
01:02 Маклеллан: Оши — бесценный игрок «Вашингтона», мы были обязаны переподписать его
00:28 «Вашингтон» подписал новый контракт с Ти Джеем Оши на восемь лет и $ 46 млн
00:28 Саад: думал, что могу вернуться в «Чикаго», но не ожидал, что так быстро
23 июня 2017, пятница
23:54 «Вегас» хочет получить выбор в топ-3 первого раунда драфта-2017
23:28 Армстронг: на драфте-2017 нет новых Овечкиных, но кто-то превзойдёт ожидания
23:23 «Сент-Луис» рассматривает возможность получить более высокий выбор на драфте
22:48 Раанта: сделаю всё возможное, чтобы помочь «Аризоне» побеждать
22:31 «Лос-Анджелес» объявил о выкупе контракта защитника Мэтта Грина
22:08 Чайка: Степан может стать в «Аризоне» первым центром, Раанта — основным вратарём
21:54 Бобровский: Панарин — один из лучших игроков мира, он усилит атаку «Коламбуса»
21:48 Источник: «Чикаго» рассматривает форварда «Вашингтона» Оши как замену Панарину
21:34 Минское «Динамо» подписало новый однолетний контракт с нападающим Волковым
21:15 Нападающий «Миннесоты» Шрёдер перешёл в «Коламбус» в обмен на форварда Салитуро
21:02 Сергей Бобровский поприветствовал Артемия Панарина в «Коламбусе»
21:00 Кто выиграл от обмена Панарина и Саада?
20:55 Крис Рассел продлил контракт с «Эдмонтоном» на 4 года с зарплатой $ 4 млн в год
20:40 Кравчук: обмен Панарина на Саада равный, «Чикаго» может замахнуться на Радулова
20:37 Кекяляйнен: Панарин — один из самых динамичных атакующих игроков в НХЛ
20:26 Боумэн: дебютный сезон Панарина будут считать одним из лучших в истории «Чикаго»
20:09 «Аризона» обменяла 7-й пик драфта и Дианджело в «Рейнджерс» на Степана и Раанту
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