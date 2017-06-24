Костин назвал счастьем возможность оказаться в одной раздевалке с Тарасенко

Нападающий Клим Костин после того, как его выбрал на драфте НХЛ «Сент-Луис Блюз» под общим 31-м номером, поделился мнением о возможности сыграть в одной команде с россиянином Владимиром Тарасенко.



«В „Блюз“ хорошие ребята, классные. Они мне ещё на собеседовании очень сильно понравились. Рад, что попал к ним в команду.



Я знаю, что там играет один русский парень — Владимир Тарасенко, — заметил Костин. — Мы лично не знакомы. Но это топ-игрок НХЛ, лидер команды. Будет за счастье оказаться с ним в составе, общаться в раздевалке», — цитирует игрока официальный сайт лиги.

Костин стал «музыкантом» на флажке. Как на драфте НХЛ забыли о русских «Сент-Луис» взял Костина, финнов выбрали больше американцев, а Хишир стал первым номером – в итогах первого раунда драфта НХЛ.