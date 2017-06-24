Чайка: Типпет — отличный человек и тренер, желаю ему удачи

Генеральный менеджер «Аризоны Койотс» Джон Чайка прокомментировал увольнение Дэйва Типпета с поста главного тренера. 55-летний специалист возглавлял «Финикс», а позже «Аризону», с сезона-2009/10. Под его руководством команда выходила в плей-офф в первые три сезона, а в 2012 году дошла до финала Западной конференции. В следующих пяти сезонах команда ни разу не попала в плей-офф.



«Дэйв — отличный тренер и замечательный человек. Я отношусь к нему и его работе с огромным уважением. Я горжусь, что работал с ним и желаю ему всяческих успехов», — цитирует Чайку официальный сайт лиги.

Главный тренер Типпет покинул «Аризону», контракт расторгнут