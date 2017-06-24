Рутерфорд: с «Питтсбургом» стали играть жёстче, поэтому нам нужен был Ривз

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд прокомментировал обмен с «Сент-Луис Блюз», в результате которого к его команде присоединился форвард Райан Ривз.



«Когда мы выиграли кубок Стэнли в прошлом году, соперники начали играть против нас жёстче, и после второго кубка всё будет не проще. Поэтому для нас было важно заполучить Ривза.



Когда хочешь получить одного из лучших в своём деле, приходится за это платить. Независимо от того, что мы за него отдали, мы очень рады видеть Райана в команде», – цитирует Рутерфорда официальный сайт клуба.

«Сент-Луис» обменял Ривза в «Питтсбург» на драфт-пик, под которым выбрал Костина