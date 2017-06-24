Во втором раунде драфта НХЛ «Тампа-Бэй» выбрал форварда системы СКА Волкова

Завершился второй раунд драфта-2017 в Национальной хоккейной лиге. Как и в первом раунде, во втором был выбран только один россиянин.



«Тампа-Бэй Лайтнинг» выбрал нападающего Александра Волкова, выступающего в системе петербургского СКА, под общим 48-м номером. В прошедшем сезоне форвард сыграл 23 матча в ВХЛ, где отметился 6 (4+2) результативными баллами при показателе полезности «-1» и набрал 11 (6+5) очков в 16 матчах МХЛ.



Под 45-м номером «Коламбус Блю Джекетс» выбрал французского игрока Александра Тешье.

Костин стал «музыкантом» на флажке. Как на драфте НХЛ забыли о русских «Сент-Луис» взял Костина, финнов выбрали больше американцев, а Хишир стал первым номером – в итогах первого раунда драфта НХЛ.