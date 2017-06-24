Салливан: Ривз поможет лидерам «Питтсбурга» и впишется в команду

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал обмен с «Сент-Луис Блюз», в результате которого к его команде присоединился форвард Райан Ривз.



«Ривз – хоккеист, который будет привлекать внимание. Наши соперники пытаются часто играть быстрый хоккей, пытаются одолеть нас физически. Думаю, Райан может помочь нам закрыть некоторые проблемы такого рода. У него хорошее катание, он быстро перемещается по площадке. Мы думаем, он может приспособиться к стилю нашей команды и впишется в неё", — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Сент-Луис» обменял Ривза в «Питтсбург» на драфт-пик, под которым выбрал Костина