В третьем раунде драфта НХЛ выбрали пятерых россиян

Завершился третий раунд драфта Национальной хоккейной лиги.



«Чикаго Блэкхоукс» под общим 70-м номером выбрал форварда «СКА-Невы» Андрея Алтыбармакяна. Игрок набрал 45 (20+25) очков за команду МХЛ и 9 (5+4) результативных баллов в ВХЛ.



«Тампа-Бэй Лайтнинг» под 76-м номером взяла нападающего «Динамо» из Балашихи Алексея Липанова. В следующем сезоне игрок будет выступать в Северной Америке.



«Филадельфия Флайерз» под общим 80-м номером взяла вратаря Кирилла Устименко, играющего в петербургском «Динамо».



Под 83-м номером «Эдмонтон Ойлерз» выбрал защитника Дмитрия Саморукова, играющего в OHL.



«Коламбус Блю Джекетс» под 86-м номером заполучил вратаря Даниила Тарасова.

Во втором раунде драфта НХЛ «Тампа-Бэй» выбрал форварда системы СКА Волкова