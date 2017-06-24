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В третьем раунде драфта НХЛ выбрали пятерых россиян

24 июня 2017, суббота. 18:36. Хоккей

Завершился третий раунд драфта Национальной хоккейной лиги.

«Чикаго Блэкхоукс» под общим 70-м номером выбрал форварда «СКА-Невы» Андрея Алтыбармакяна. Игрок набрал 45 (20+25) очков за команду МХЛ и 9 (5+4) результативных баллов в ВХЛ.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» под 76-м номером взяла нападающего «Динамо» из Балашихи Алексея Липанова. В следующем сезоне игрок будет выступать в Северной Америке.

«Филадельфия Флайерз» под общим 80-м номером взяла вратаря Кирилла Устименко, играющего в петербургском «Динамо».

Под 83-м номером «Эдмонтон Ойлерз» выбрал защитника Дмитрия Саморукова, играющего в OHL.

«Коламбус Блю Джекетс» под 86-м номером заполучил вратаря Даниила Тарасова.

Во втором раунде драфта НХЛ «Тампа-Бэй» выбрал форварда системы СКА Волкова
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Коламбус Блю Джекетс Тампа-Бэй Лайтнинг Филадельфия Флайерз Чикаго Блэкхоукс Эдмонтон Ойлерз Драфт НХЛ
Новости. Хоккей
24 июня 2017, суббота
18:36 В третьем раунде драфта НХЛ выбрали пятерых россиян
18:12 Салливан: Ривз поможет лидерам «Питтсбурга» и впишется в команду
17:54 Во втором раунде драфта НХЛ «Тампа-Бэй» выбрал форварда системы СКА Волкова
17:28 Тротц: Оши — важнейшая часть любых успехов «Вашингтона»
17:11 Гусев: следующий сезон проведу в КХЛ, впереди — Олимпийские игры
16:46 Тренер «Торонто»: Лилигрен упал далеко в рейтинге из-за мононуклеоза
16:25 Лундквист: на чемпионатах мира особая динамика, всё интенсивно
15:57 Рутерфорд: с «Питтсбургом» стали играть жёстче, поэтому нам нужен был Ривз
15:35 Чайка: Типпет — отличный человек и тренер, желаю ему удачи
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14:21 Жюльен: Друен может играть на разных позициях, у него особый талант
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13:00 С. Голубович: если Костину создали бы условия, то можно было играть в России
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12:11 Реник: мне не нравится обмен Яльмарссона из «Чикаго», это элитный игрок
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11:25 Тэйвз: больно расставаться с Панариным, тяжело видеть, что такой парень уходит
11:00 «Виннипег» подписал новый контракт с защитником Кьяротом на $ 1,4 млн в год
10:37 Грабовский: мои визиты к врачам уже не настолько регулярные, как прежде
10:21 Генменеджер «Коламбуса»: не сумели связаться с Панариным, он на рыбалке в России
10:00 Брызгалов: Панарин будет вместе с Бобровским гонять на мотоцикле с люлькой
09:58 Борщевский: судя по прогрессу Капризова, в Уфе нам удавалась работа с молодыми
09:45 Торторелла: Панарину нравится забивать голы, и я не буду ему мешать
09:16 Боумэн: Кейн выводит всех на новый уровень, после Панарина найдёт другого игрока
09:08 Костин: в «Сент-Луисе» есть русские ребята, надеюсь, помогут обустроиться
07:35 «Сент-Луис» обменял Ривза в «Питтсбург» на драфт-пик, под которым выбрал Костина
07:24 Патрик: Проворов — будущая звезда НХЛ, будет здорово играть с ним
07:05 Хишир: когда услышал, что меня выбирают первым, подумал: «Господи, это же я»
05:42 Все выборы первого раунда драфта НХЛ — 2017
05:16 «Сент-Луис» выбрал Костина в первом раунде драфта — 2017
04:55 «Филадельфия» обменяла Шенна в «Сент-Луис» на Лехтеря и два драфт-пика
03:16 «Анахайм» подписал 3-летний контракт с Ивзом на $ 9,45 млн
02:54 «Вегас» выбрал канадского нападающего Коди Гласса на драфте юниоров НХЛ — 2017
02:34 «Филадельфия» выбрала Нолана Патрика под вторым номером на драфте НХЛ — 2017
02:25 Первым номером драфта НХЛ — 2017 стал Нико Хишир, выбранный «Нью-Джерси»
01:02 Маклеллан: Оши — бесценный игрок «Вашингтона», мы были обязаны переподписать его
00:28 «Вашингтон» подписал новый контракт с Ти Джеем Оши на восемь лет и $ 46 млн
00:28 Саад: думал, что могу вернуться в «Чикаго», но не ожидал, что так быстро
23 июня 2017, пятница
23:54 «Вегас» хочет получить выбор в топ-3 первого раунда драфта-2017
23:28 Армстронг: на драфте-2017 нет новых Овечкиных, но кто-то превзойдёт ожидания
23:23 «Сент-Луис» рассматривает возможность получить более высокий выбор на драфте
22:48 Раанта: сделаю всё возможное, чтобы помочь «Аризоне» побеждать
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