Хекстолл: Лехтеря может играть с краю, он даёт «Флайерз» больше вариантов

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Рон Хекстолл прокомментировал обмен нападающего Брэйдена Шенна в «Сент-Луис Блюз» на Йори Лехтерю. Также «лётчики» получили 27-й выбор в первом раунде драфта-2017 и условный выбор в первом раунде драфта-2018.



«Лехтеря — универсальный парень, он показывает сбалансированный хоккей и может играть в центре. Нам он нравится, его появление даёт тренерскому штабу больше вариантов. Кто-то должен играть с краю, Лехтеря может. Наши скауты наблюдали, как он играл крайнего нападающего, но большую часть матчей он выходит в центре. Полагаю, эта позиция нравится ему больше, но кто-то должен играть с краю.



Этот обмен возник из ниоткуда, не то чтобы мы пытались отдать Шенна. Появился вариант с этой сделкой, а нам очень нравится драфт в следующем году. Нам нравился Йори, и мы были не против взять 27-й пик в этом году. Имело смысл пойти на обмен, мы получили ещё пару молодых игроков», — цитирует Хекстолла CSN Philly.

«Филадельфия» обменяла Шенна в «Сент-Луис» на Лехтеря и два драфт-пика