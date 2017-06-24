Директор скаутинговой службы «Тампы»: надеемся, Сергачёв будет как Проворов

Директор скаутинговой службы «Тампа-Бэй Лайтнинг» Эл Мюррей прокомментировал выбор на драфте НХЛ нападающего Александра Волкова и переход в команду защитника Михаила Сергачёва.



«Волков приедет в летний лагерь, надеемся, мы подпишем с ним контракт и он будет играть в АХЛ за „Сиракьюз“. Несколько команд НХЛ звонили нам по поводу Волкова, они тоже хотели его забрать.



Что касается Михаила Сергачёва, мы надеемся, что получили ещё одного Ивана Проворова», — цитирует Мюррея журналист Tampa Bay Times Джо Смит.

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