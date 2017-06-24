Саморуков: в «Эдмонтоне» нравится Макдэвид, постараюсь пробиться в НХЛ

Защитник Дмитрий Саморуков, выбранный на драфте 2017 года «Эдмонтон Ойлерз» под общим 84-м номером, рассказал о целях на следующий сезон.



«Столько эмоций, аж ноги дрожат до сих пор. Очень рад, что я здесь. До драфта контакты были с большинством команд, не могу сказать, что очень много общались с „Эдмонтоном“. Даже не знал, какая команда меня выберет.



Что знаю о городе и о команде? Макдэвид у них нравится. Лучше узнаю, когда буду играть там. Я приехал в Канаду, зная 15 слов, выучил английский за шесть месяцев, теперь могу чуть-чуть понимать. Здесь другой хоккей, другое всё. Месяц-два ушло на адаптацию, сейчас всё лучше и лучше. Хочу пробиться на кэмпы, проявить себя, потом попасть в НХЛ, если нет — вернуться в „Гелф“ и провести лучший сезон, идти только выше и выше», — сказал Саморуков в эфире телевидения НХЛ.

На драфте НХЛ-2017 выбрано 18 россиян — это лучший результат за 13 лет