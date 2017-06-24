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Липанов: надеюсь, помогу «Тампе» выиграть Кубок Стэнли

24 июня 2017, суббота. 22:10. Хоккей

Нападающий Алексей Липанов, выбранный «Тампа-Бэй Лайтнинг» под 76-м номером, поделился впечатлениями от драфта и рассказал о планах на следующий сезон.

«Сейчас чувствую некое облегчение — уже выбрали, я этим доволен. Хотелось быть выбранным раньше, но и третий раунд — неплохо, я доволен выбором. Могу отдать первый и финальный пас, хорошо вижу площадку, у меня хорошие бросок и дриблинг, хорошо играю в защите. Надеюсь, помогу им выиграть Кубок Стэнли.

Знаю Мишу Сергачёва — мы с ним играли на юниорском чемпионате мира. Знаю русских игроков, но лично не знаком. Ну и, в первую очередь, знаю, что там тепло и океан. Кажется, очень трудно совмещать хоккей и пляжи, но я буду стараться всё делать, чтобы только играть в хоккей, а потом уже можно будет отдохнуть.

Надеюсь показать себя во всей красе в тренировочных лагерях, а там уже как пойдёт. Но, скорее всего, проведу сезон в „Бэрри Кольтс“. Думаю, мне поможет то, что в „Тампе“ много русских, с ними всегда проще, свой язык. Надо будет подучить английский, тогда уже будет всё хорошо», — сказал Липанов в эфире телевидения НХЛ.

На драфте НХЛ-2017 выбрано 18 россиян — это лучший результат за 13 лет
Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
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Тампа-Бэй Лайтнинг Алексей Липанов
Новости. Хоккей
24 июня 2017, суббота
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