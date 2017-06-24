Тарасов: рад, что меня выбрал «Коламбус», Бобровский — мой кумир

Вратарь Даниил Тарасов, выбранный «Коламбус Блю Джекетс» под общим 86-м номером, поделился впечатлениями от драфта и рассказал о планах на следующий сезон.



«Очень рад, знаю, что в „Коламбусе“ есть русские ребята. До драфта разговаривали с тренером вратарей Яном Кларком, постоянно отправляли ему видео, как я тренируюсь после операции и восстанавливаюсь. Больше всего с ним контактировали. Со здоровьем всё хорошо, сейчас полечу в Уфу, где начнётся лагерь. У меня ещё два года контракта с Уфой, начну в молодёжной лиге, потом буду набирать форму, будут переводить в ВХЛ, КХЛ. Сначала летом поеду в лагерь с молодёжной команды, потом на сборы с „Салаватом“ в Финляндию.



Очень рад за Бобровского, что он получил „Везину“. Мы с ним из одного города — Новокузнецка. Сергей — очень хороший вратарь, желаю ему удачи и выиграть Кубок Стэнли. Он один из моих кумиров, на данный момент это лучший вратарь России. Из иностранцев мне больше нравится Кэри Прайс», — сказал Тарасов в эфире телевидения НХЛ.

На драфте НХЛ-2017 выбрано 18 россиян — это лучший результат за 13 лет