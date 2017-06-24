Пойл: Фиддлер и Паренто не вернутся в «Нэшвилл», с Фишером будем разговаривать

Генеральный менеджер «Нэшвилл Предаторз» Дэвид Пойл рассказал об изменениях в команде в межсезонье.

«Мы собираемся провести переговоры с пятью или шестью игроками на рынке свободных агентов. В этом году их не так много, как в прошлом. Смотря что вам нужно. Если ищете „чекера“ или игрока четвёртого звена, вы можете найти именно то, что вам нужно. Если ищете человека, который забивает по 30-40 шайб, его может не быть.

Вернон Фиддлер и Пьер-Александр Паренто не вернутся в команду и выйдут на рынок свободных агентов. С Харри Золнерчиком мы говорили, но ещё не пришли к соглашению. С Майком Фишером я буду общаться на следующей неделе, узнаю, хочет ли он вернуться и провести 18-й сезон в НХЛ", — цитирует Пойла The Tennessean.