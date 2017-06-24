Айзерман: Волков подходит «Тампе» по стилю, и у него отличное хоккейное чутьё

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стив Айзерман прокомментировал выбор нападающего Александра Волкова на драфте НХЛ 2017 года.

«Волков — крупный, сильный и ответственный правый крайний. Он хороший двусторонний игрок с отличным хоккейным чутьём. Нам по-настоящему нравится, как он играет, мы считаем, что он подходит нам по стилю», — цитирует Айзермана Tampa Bay Times.

В прошедшем сезоне форвард сыграл 23 матча в ВХЛ за «СКА-Нева», где отметился 6 (4+2) результативными баллами при показателе полезности «-1» и набрал 11 (6+5) очков в 16 матчах МХЛ.