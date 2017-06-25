Пропустивший сезон-2016/17 защитник Пиганович подписал контракт с «Нефтехимиком»

Хоккейный клуб «Нефтехимик» объявил о подписании контракта с защитником Олегом Пигановичем. Об этом информирует официальный сайт нижнекамской команды Континентальной хоккейной лиги. Хоккеист работал в лагере команды.

Пиганович: сезон в Донецке был лучшим в карьере, готов к работе в «Нефтехимике»

В сезоне-2016/17 участие не принял. В сезоне-2015/16 защитник провёл 29 матчей за «Торпедо» и набрал в них 5 (1+4) очков при показателе полезности «-1». Также на счету игрока 2 матча в ВХЛ за «Саров», 0 очков и показатель полезности «-1». Всего на уровне КХЛ Пиганович набрал 109 очков в 393 матчах. Хоккеист работал с главным тренером нижнекамской команды Андреем Назаровым в «Тракторе» и «Донбассе».