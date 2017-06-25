Ривз: я иду в команду, выигравшую два Кубка Стэнли подряд

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Райан Ривз прокомментировал свой обмен из «Сент-Луис Блюз».

«Сент-Луис» обменял Ривза в «Питтсбург» на драфт-пик, под которым выбрал Костина

«Для меня было важно попасть в список защищённых игроков от драфта расширения. Сам я хотел остаться в «Сент-Луисе», провёл в коамнде 10 лет. Про то, что через пару дней начинается драфт, я просто забыл. Потом мне пришли сообщения от Армстронга и Криса Стюарта, и у меня щёлкнуло, что могло что-то случиться. Открыл твиттер и прочитал, что меня меняют на первый раунд драфта. Подумал: «Что за чушь». Очевидно, это была какая-то шутка. Но оказалось, что нет.



Поначалу был небольшой шок. Когда я поговорил со Стином, к которому скоро собираюсь на свадьбу в Швецию, было очень тяжело. В то же время я иду в команду, выигравшую два Кубка Стэнли подряд. Для меня большая честь, что они меня так оценили.



Это хороший бонус, что на свадьбе Стина я в последний раз повидаюсь с партнёрами и мы отлично проведём время. А в первой игре нового сезона ребятам из «Пингвинз» надо будет не опускать голову», – отметил игрок.