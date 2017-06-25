Гордеев: я очень рад, что меня выбрал «Торонто». Канада — мой второй дом

18-летний защитник Фёдор Гордеев, выбранный «Торонто Мэйпл Лифс» в пятом раунде драфта НХЛ под общим 141-м номером, поделился впечатлениями от драфта НХЛ и рассказал о планах. В сезоне-2016/17 Гордеев выступал в Хоккейной лиге Онтарио за «Флинт». В 62 матчах на его счету 13 (3+10) очков.



«У меня два паспорта — канадский и российский. Я родился в Омске, а в семилетнем возрасте с семьёй переехал в Канаду. Вообще, в семье никто хоккеем не занимался, но все очень любили. Так получилось, что я начал играть. Так что в Канаде живу уже 10 лет, а конкретно — в Торонто. Со сборной ещё не определился, но если такой выбор встанет, склонюсь в пользу России. Это мой дом, там я родился.



Скажу правду: я не был готов, что меня выберет «Торонто». Но я очень рад. Канада — мой второй дом. Я обожаю здесь жить. Я двусторонний игрок, хотя больше внимания уделяю обороне. Но могу и с шайбой поработать, организовать комбинацию», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

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