Генменеджер «Вегаса»: у выбранных на драфте игроков всё в порядке с характером

Генеральный менеджер новичка Национальной хоккейной лиги клуба «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи прокомментировал три выбора команды в первом раунде драфта НХЛ-2017. Под шестым номером клуб выбрал форварда Коди Гласса, под 13-м – форварда Ника Сузуки, под 15-м – защитника Эрика Браннстрема.



«Очень довольны, что получили двух центрфорвардов и одного подвижного элитного защитника. Таких игроков больше нигде не найдёшь. Только на драфте.



Клубу нужны талантливые игроки с сильным характером. Посмотрите на Сидни Кросби в «Питтсбурге». Он уникальный хоккеист с потрясающим характером. У этих трёх ребят с характером тоже всё в порядке», – цитирует функционера официальный сайт НХЛ.

Хишир против Патрика и другие непредсказуемые драфты НХЛ «Нью-Джерси» на драфте новичков предпочёл Нико Хишира Нолану Патрику. Рассказываем, когда ещё место первого пика был столь неочевидным.