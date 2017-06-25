Типпет: это правильный момент для меня — уйти из «Аризоны»

Дэйв Типпет прокомментировал своё увольнение из клуба НХЛ «Аризона Койтс». Специалист выводил команду в финал Западной конференции.

Главный тренер Типпет покинул «Аризону», контракт расторгнут

«Показалось, что это правильный момент и для меня, и для них. Просто правильное время для перемен с очередной сменой владельца клуба. Я почувствовал, что наступило время перемен. Я чувствовал, что мне нужно сменить обстановку. Это совпало со сменой владельца, уходом Доуна и Смита. Здесь было многое построено, и просто настало время попробовать что-нибудь новое», – сказал Типпет.