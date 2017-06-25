Вудс вошёл в тренерский штаб «Миннесоты», Макфарлэнд — «Флориды»

«Миннесота Уайлд» назначила ещё одного помощника в штаб главного тренера Брюса Будро. Им стал 49-летний Боб Вудс, в последнее время работавший в «Баффало Сэйбрз». Вудс был помощником Будро в низших лигах ещё в 1998 году.

Очередное назначение произошло и во «Флорида Пантерз». Клуб Национальной хоккейной лиги объявил о входе в тренерский штаб Пола Макфарлэнда. 31-летний специалист будет помощником главного тренера Боба Бугнера. Макфарлэнд последние три года возглавлял «Кингстон» из хоккейной лиги Онтарио.