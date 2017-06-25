Максимов: у меня много сильных качеств, но со всеми из них нужно работать

Нападающий Кирилл Максимов, выбранный «Эдмонтон Ойлерз» в пятом раунде драфта-2017 под общим 146-м номером, поделился первыми впечатлениями после выбора «нефтяников».



«Это молодая команда, которая набирает обороты и становится всё лучше и лучше. У неё богатая история, и это вдохновляет. Я не жадный, могу поделиться шайбой и всегда хочу, чтобы забивали партнёры. У меня много сильных качеств, хотя работать надо со всеми из них», — приводит слова Максимова официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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