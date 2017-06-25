Хекстолл: «Филадельфия» ищет вратаря с адекватными требованиями по контракту

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Рон Хекстолл рассказал, что клуб ведёт поиски нового вратаря.



«Пока не знаю, что будет дальше. Сейчас клубу доступны несколько вратарей, в принципе, это нормальный уровень комфорта. На льду играет всего один вратарь, а не шесть, поэтому по большому счёту всё пока устраивает.



Мы используем в работе все возможности, но в итоге всё сведётся к парням, которые нам нравятся, и тогда мы будем определять длину и сумму контракта. Если нам нравится какой-то вратарь, важно, чтобы у него были адекватные требования по контракту, или мы прекратим переговоры", — цитирует Хестолла журналист Адам Кимелман в своём «твиттере».

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