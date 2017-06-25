Форвард Герман Поддубный получил приглашение в лагерь новичков «Нэшвилла»

Российский нападающий Герман Поддубный получил приглашение в лагерь новичков «Нэшвилл Предаторз» как свободный агент, сообщил агент хоккеиста Алексей Дементьев.



18-летний форвард прошедший сезон провёл в хоккейной лиге Онтарио, где выступал за клуб «Эри». Поддубный принял участие в 65 матчах в регулярном чемпионате, сумев записать на свой счёт 20 (9+11) результативных баллов при показателе полезности «0» и 10 минутах штрафного времени. В плей-офф россиянин сыграл в 15 встречах, набрав три (2+1) очка.

«Дикари» верят в Светлакова, «Дэвилз» в Попугаева. Итоги драфта для россиян Айзерман не разлюбил российских игроков, до скольки букв сократят в Чикаго фамилию Алтыбармакяна – итоги драфта НХЛ.