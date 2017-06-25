Абонементы «Адмирала» на сезон будут стоить от 9800 до 62 720 рублей

«Адмирал» на своём официальном сайте представил цены на абонементы на следующий сезон.



В предстоящем сезоне появится категория билетов по 400 рублей – абонемент на эти места будет стоить 9800 рублей. Максимальная стоимость билета на центральные сектора с включённым парковочным местом рядом со входом составит 2100 рублей – абонемент на такие места обойдётся в 52 500 рублей.



Абонемент на сектор «радиал» (сектора 205, 206, 207) стоит 22 400 и 24 920 рублей.



Появится возможность приобрести абонементы в сектор «Адмиральские диваны» с включённым парковочным местом рядом со входом на весь сезон по 55 300 рублей или 62 720 рублей (в зависимости от расположения дивана).