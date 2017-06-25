Источник: Марков хочет получать $ 3,5 млн в год, им интересуются 4 клуба

Защитник «Монреаль Канадиенс» Андрей Марков хочет получить двухлетний контракт с зарплатой около $ 3,5 млн в год, сообщает североамериканский журналист Джимми Мёрфи.



Помимо «Канадиенс» 39-летним защитником интересуются «Торонто Мэйпл Лифс», «Эдмонтон Ойлерз» и «Нью-Джерси Дэвилз».



38-летний Марков выступал за «Монреаль» на протяжении всей карьеры — 16 сезонов. В НХЛ он провёл 990 матчей, в которых набрал 572 (119+453) очка при показателе полезности "+64". В прошедшем сезоне на его счету 36 (6+30) результативных баллов в 62 играх при показателе полезности "+18".

Защитник Андрей Марков хочет заключить с «Монреалем» контракт на два года