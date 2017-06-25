Генменеджер «Вегаса»: не думаю, что драфт расширения можно было лучше отработать

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи дал высокую оценку работе клуба на драфте расширения.



«Мы всё сделали. Лучше подготовиться нельзя. Всё прошло спокойно, потому что мы были готовы. Мы подготовились к любым неожиданностям на драфте расширения, и наша тактика себя оправдала. Мы были готовы к этому драфту НХЛ. Мы просчитали, кто из хоккеистов будет доступен, и поэтому задрафтовали хороших игроков. Не думаю, что можно было сработать лучше», — приводит слова Макфи официальный сайт лиги.

Набрали по объявлению. «Вегас» — команда уровня АХЛ? Без Радулова, без Ватанена, без Куликова, Стаала или Грабнера, но – с Флёри, Нилом и целой корзиной драфт-пиков. Таким был выбор «Вегаса».