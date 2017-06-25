Хаг: хотел, чтобы меня выбрали в первом раунде, эмоции послужат мотивацией

Защитник Николя Хаг поделился первыми впечатлениями от прошедшего драфта Национальной хоккейной лиги. «Вегас Голден Найтс» забрал 176-сантиметрового хоккеиста во втором раунде под общим 34-м номером.



«Я хотел, чтобы меня выбрали в первом раунде. Этого не произошло, но я считаю, что мне повезло. Я оказался в команде, где у меня будет много возможностей. Я постараюсь ими воспользоваться. Эмоции на драфте послужат для меня мотивацией», — приводит слова защитника официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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