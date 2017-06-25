Мюррей: в части клубов НХЛ есть предубеждения против россиян, но не в «Тампе»

Директор «Тампа-Бэй Лайтнинг» по скаутингу Эл Мюррей после драфта поделился мнением о предубеждении против российских игроков в НХЛ.

«В некоторых командах всё ещё существуют предубеждения относительно российских игроков. В нашей организации ничего подобного нет. Нам нужны лучшие хоккеисты. Мы не хотим собирать всю команду из русских, равно как из шведов или франко-канадцев. Нам нужна комбинация игроков, которые будут понимать друг друга, и с этой точки зрения мне кажется, что нам достались хорошие ребята. Оба россиянина говорят по-английски. Липанов хотел ехать играть в Северную Америку и следующий сезон может провести в АХЛ. Нам нужны игроки, у которых есть мотивация и которые хотят играть в лиге. И совершенно не важно, откуда они», — цитирует Мюррея официальный сайт НХЛ.