«Аризона» рассматривает Тодда Нельсона как главного кандидата на пост тренера

Клуб «Аризона Койотс», из которого недавно был уволен главный тренер Дэйв Типпет, рассматривает Тодда Нельсона как главного кандидата на освободившийся пост и проведёт со специалистом переговоры, сообщает NBC Sports.



Тодд Нельсон в прошедшем сезоне стал чемпионом АХЛ, выиграв Кубок Колдера с фарм-клубом «Детройт Ред Уингз».



В Национальной хоккейной лиге Нельсон тренировал только одну команду — «Эдмонтон Ойлерз». В сезоне-2014/15 специалист руководил командой на протяжении 51 матча, после чего был заменён на Тодда Маклеллана.

Журналист: «Аризона» может обратить внимание на тренера — чемпиона АХЛ Нельсона