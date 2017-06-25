Сушко: в игре я стараюсь равняться на Никиту Кучерова, люблю активный стиль

Белорусский форвард Максим Сушко поделился эмоциями после драфта НХЛ, на котором его выбрала «Филадельфия Флайерз».



«Да, я общался с представителями „Филадельфии“. Перед драфтом я не думал, в каком раунде меня выберут. Я просто надеялся, что меня выберут. Я счастлив.



В игре стараюсь равняться на Никиту Кучерова из „Тампы“. Я люблю играть в тело, в пас, люблю бросать. Люблю тот активный стиль игры, который практикуется в Северной Америке. И я думаю, что могу развивать свои снайперские качества», — цитирует игрока «Прессбол».

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