Морозов: есть идея открыть музей «Крыльев Советов»

Президент хоккейного клуба «Крылья Советов» Алексей Морозов сообщил о желании в год 70-летия команды открыть клубный музей.



«Кто будет новым спонсором клуба? На данный момент я не могу назвать его, меня попросили пока его не раскрывать. Над мероприятиями сейчас думаем. Есть идея открыть музей «Крыльев Советов». У нас есть очень много кубков, которые хранятся в месте, где они не должны находиться. Наши ветераны завоёвывали их, отдавали много сил, крови и пота, чтобы добыть их, а они лежат на складе. Мы должны помнить историю, поэтому и хотим открыть музей. Работаем над этим и думаем, как будем праздновать юбилей, потому что с новым спонсором совсем недавно всё решилось. Неделю назад мы ещё даже не знали, будут ли «Крылья» существовать на следующий год», — сказал Морозов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.



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