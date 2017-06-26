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Назаров: от обмена Панарина «Чикаго» не выиграл в хоккейном и финансовом плане

26 июня 2017, понедельник. 08:56. Хоккей

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров высказался о проекте календаря КХЛ на сезон-2017/18 и последних громких событиях в НХЛ.

Назаров: видим очень интенсивную конкуренцию в лагере «Нефтехимика»

«КХЛ — корпорация, а внутренние корпоративные вопросы в СМИ никогда не обсуждаются. Точно таким же будет комментарий и по другому актуальному вопросу — сокращению лиги на два клуба. Согласно проекту, открываем сезон дома — серией против команд с Дальнего Востока, это интересный старт. Может, какие-то моменты мы хотели бы усовершенствовать, но это вопрос для внутреннего обсуждения. А лиге — благодарность за то, что мы не тянем с календарём до самого последнего момента.

Обмен Панарина прозвучал как гром среди ясного неба. Сколько бы менеджеры и журналисты ни пытались его объяснить, логики не просматривается — со стороны «Чикаго», который от потери такого мастера не выиграл ни в хоккейном плане, ни в финансовом. Даже чикагская пресса постаралась найти позитив и работает на имидж клуба. А волна негатива и критики пошла только у нас, в России. Это тот профессиональный, корпоративный момент, который мы обязаны брать у НХЛ на вооружение.

Мой первый обмен в НХЛ? Обменяли с самого Запада, из «Сан-Хосе», — на Восток, в «Тампа-Бэй». Это был шок — и профессиональный, и географический. Как и Панарин, сразу отъехал на рыбалку.

Драфт? Отметил четвертьвековой юбилей — ровно 25 лет назад под общим 10-м номером меня выбрал «Сан-Хосе». В начале 90-х у нас очень мощно работали школы, но сама лига дышала на ладан, молодые гарантированно уезжали за океан десятками, если не сотнями. Поэтому интерес к россиянам в НХЛ был очень высоким. Сегодня у наших юниоров есть очень хорошая альтернатива — КХЛ. Другое дело, что молодым в нашей Лиге нужно доверять, давать дополнительные шансы. 27 июня в Нижнекамске завершается просмотровый сбор, все претенденты отработали безупречно, а через неделю стартует основной лагерь, молодёжи «Нефтехимик» уделит особое внимание. Будем растить новых Панариных — и беречь их нервные системы от шокирующих обменов», — цитирует Назарова Russia-Hockey.

«Отвисла челюсть». Сделка с Панариным была по просьбе Кейна и Тэйвза
Довольный Стэн Боумэн, притворно шокированный Тэйвз и радостные журналисты в Огайо – такой была реакция за океаном на обмен Панарина.
Источник: Russia-Hockey.ru Сообщить об ошибке
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Коламбус Блю Джекетс ХК Нефтехимик Чикаго Блэкхоукс Андрей Назаров Артемий Панарин Драфт НХЛ
Новости. Хоккей
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