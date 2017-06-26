Бойл: Тампа – прекрасное место, никогда не закрывал дверь в «Лайтнинг»

Нападающий Брайан Бойл признался, что готов вернуться в «Тампа-Бэй Лайтнинг». При этом хоккеист может стать неограниченно свободным агентом.



«Если «Лайтнинг» захотят подписать контракт, это отличный выбор. Я всегда об этом думал и никогда не закрывал дверь. Когда меня обменяли, я был разочарован. Это не следует воспринимать как что-то личное. В «Тампе» я отлично провёл время, ко мне замечательно относились. Тампа – это прекрасное место. Посмотрим, что они скажут», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

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