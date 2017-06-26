Шенн: с нетерпением жду возможности сыграть за «Сент-Луис»

Форвард «Сент-Луис Блюз» Брэйден Шенн порассуждал о своём обмене из «Филадельфия Флайерз». Хоккеист признался, что взволнован тем, что ему дадут возможность попробовать себя в качестве центрфорварда. Шенн долго играл на краю.



«Мне сказали, что дадут шанс сыграть в центре, поэтому я очень взволнован. Тут много отличных нападающих – Тарасенко, Стин, Шварц, список можно продолжить. Это превосходная команда, я с нетерпением жду возможности сыграть за неё», – цитирует игрока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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