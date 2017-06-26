Энгелланд: Лас-Вегас прекрасен, готов помочь партнёрам освоиться

Защитник новичка Национальной хоккейной лиги клуба «Вегас Голден Найтс» Дерик Энгелланд рассказал, как будет помогать адаптироваться партнёрам. Хоккеист владеет домом в этом городе.



«Не думал, что тут попытаются создать команду. Готов протянуть руку парням, если кому-то что-то понадобится. Готов помочь им освоиться. В городе и вокруг него много прекрасных мест. Тут замечательная погода. Сам город тоже прекрасен, чистый и комфортный. И если получится так, что я начну и закончу свою профессиональную карьеру здесь, это будет очень интересно», – передаёт слова игрока официальный сайт НХЛ.