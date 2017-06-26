Черри: Ривз — самый жёсткий парень в НХЛ, его взяли, чтобы защитить Кросби

Хоккейный эксперт Дон Черри высказался об обмене форварда Райана Ривза из «Сент-Луис Блюз» в «Питтсбург Пингвинз».

Салливан: Ривз поможет лидерам «Питтсбурга» и впишется в команду

«Питтсбург» взял его для того, чтобы защитить Кросби. После того, как с ним обращались в плей-офф, я знал, что нечто подобное произойдёт. Лучше поздно, чем никогда.

Это самый жёсткий парень в лиге. Его отец здорово играл в канадский футбол. У Райана в минувшем сезоне было 7 голов, и он неплохо катается. Он не просто хорошо дерётся, у него есть навыки. Мало драк? Это так, но ведь никто просто не хотел с ним драться. Тот парень, который ударил Кросби в лицо, просто не сделал бы этого, будь Ривз где-то рядом. Главный бомбардир «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко его просто обожал», – написал Черри.