Стабб: выбор 6 финнов в первом раунде драфта стал небольшим сюрпризом

Директор скаутской службы НХЛ по ЕвропеГоран Стабб прокомментировал выбор шестерых финских игроков в первом раунде драфта-2017. Это новый рекорд финского хоккея. В первом раунде были выбраны защитники Миро Хейсканен, Юусо Вялимяки, Урхо Вааканайнен, Хенри Йокихарью, нападающие Кристиан Весалайнен и Эели Толванен.



«Это было небольшим сюрпризом. Я думал, что могут быть выбраны четверо или пятеро финских игроков. Но то, что произошло, – ещё одно доказательство, что финская федерация и клубы всё делают правильно», – цитирует Стабба официальный сайт НХЛ.

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