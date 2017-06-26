Журналист: «Чикаго» не мог себе позволить подписать Панарина на много лет

Эксперт SportsnetНик Кипреос порассуждал на тему обмена российского нападающего, обладателя кубка Гагарина и приза лучшему новичку НХЛ Артемия Панарина из «Чикаго Блэкхоукс» в «Коламбус Блю Джекетс». Журналист связал этот обмен с подписанием лидеров команды.



«Панарин – хороший хоккеист, его «Чикаго» не мог себе позволить подписать на много лет. Поэтому он должен был уйти либо сейчас, либо через год. «Чикаго» в настоящее время расплачивается за слишком дорогие контракты Кейна и Тэйвза. Они получили слишком много», – отметил Кипреос.

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