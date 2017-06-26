Хейсканен: МЧМ-2018 может сложиться для сборной Финляндии по-другому

Защитник Миро Хейсканен высказался о перспективах финской сборной на МЧМ-2018. В 2017 году финны не смогли выйти из группы. Команда поменяла тренера прямо по ходу чемпионата мира. Хейсканен был выбран «Даллас Старз» под третьим номером на драфте Национальной хоккейной лиги 2017 года.



«На этот раз мы будем более решительными, будем делать всё лучше. У нас новый тренер, будут новые игроки. Поэтому я думаю, что турнир может сложиться для нас по-другому», – цитирует игрока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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