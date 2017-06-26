Генменеджер «Нэшвилла»: мы не будем трогать линию обороны

Генеральный менеджер «Нэшвилл Предаторз» Дэвид Пойл сообщил, что действующий чемпион Западной конференции НХЛ не будет прибегать к обменам кого-то из защитников топ-4 для усиления линии нападения. Клуб защитил от драфта расширения четырёх защитников – Пи Кея Суббэна, Романа Йози, Райана Эллиса и Маттиаса Экхольма, что привело к потере форварда Джеймса Нила.



«В последнее время мы уже обменяли достаточно защитников. Наша линия обороны очень хороша и ведёт команду за собой. Мы не будем в ближайшее время её трогать», – цитирует Пойла официальный сайт НХЛ.

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