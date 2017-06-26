Мухометов: Ткачёв — игрок «Адмирала», расторжение контракта — технический момент

Генеральный менеджер «Адмирала» Ильдар Мухометов прокомментировал расторжение контракта с нападающим Владимиром Ткачёвым.

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«Расторжение контракта — технический момент, связанный с переподписанием нового соглашения. Ткачёв — игрок «Адмирала», который будет радовать своей игрой наших болельщиков и в новом сезоне», — заявил функционер.

В сезоне-2016/17 Ткачёв набрал 39 (14+25) очков в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В пяти матчах плей-офф на счету Ткачёва 3 (1+2) очка. Также он выступал за СКА и «Авангард». В общей сложности на уровне КХЛ Ткачёв провёл 58 матчей и набрал в них 42 очка.