Будро: «Миннесоте» нужно немного корректировок, чтобы перебраться наверх

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Брюс Будро порассуждал на тему изменений в составе и усиления.



«Произойдут изменения, но пока не знаю, какие именно. У нас есть молодые ребята, готовые усилить команду. Нам нравится наш клуб, защитники – это сила нашей команды, у нас есть три звена атаки, которые нам нравятся. Возможно, придётся усилить четвёртое звено, в нём будут изменения.



Мы были лучшей командой в лиге большую часть сезона. Поэтому я думаю, что нужно немного корректировок, чтобы перебраться наверх», – цитирует Будро Sportsnet.

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