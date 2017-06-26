ФХР: документы «Кузни» прошли проверку, клуб допущен в ВХЛ

Федерация хоккея России сообщила, что новокузнецкий хоккейный клуб «Металлург» официально допущен к участию в чемпионате Высшей хоккейной лиги сезона-2017/18.



«Документы, представленные хоккейным клубом «Металлург» (Новокузнецк) для прохождения процедуры допуска к участию во Всероссийском соревновании по хоккею среди мужских команд «Чемпионат Высшей хоккейной лиги», прошли соответствующую проверку. Таким образом, новокузнецкий хоккейный клуб «Металлург» допущен к участию в чемпионате ВХЛ сезона-2017/18», — сказано в сообщении на официальном сайте «Кузни».

«Кузня» официально допущена для участия в чемпионате ВХЛ