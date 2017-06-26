Экс-защитник минского «Динамо» Филичкин близок к переходу в «Шахтёр»

Экс-защитник минского «Динамо» Андрей Филичкин близок к переходу в «Шахтёр». Об этом информирует «Страница хоккея Беларуси».

Белорусский хоккеист из-за тяжелой травмы пропустил почти весь сезон-2016/17. 29-летний защитник провёл 4 матча за «Гомель» при показателе полезности «-2». В плей-офф Филичкин провёл 8 матчей — 1 (0+1) очко, показатель полезности «-1».

На уровне Континентальной хоккейной лиги Филичкин провёл 86 матчей и отметился 6 (0+6) очками. Хоккеист выступал за национальную сборную Беларуси на ЧМ-2013.