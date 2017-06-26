Руководство ССК «Адмирал» определилось с местом базирования МХК «Тайфун» в сезоне-2017/18. На время выездных серий молодёжная команда ХК «Адмирал» будет размещаться в Москве в ледовом комплексе «Южный лёд». Одновременно с этим на базе ЛК «Южный лед» организована юниорская команда «Морские Львы», в составе которой по договору о сотрудничестве будут выступать игроки МХК «Тайфун».

МХК «Тайфун» будет сотрудничать с юниорской командой из Москвы Фото : ХК «Адмирал»

Главным тренером ХК «Морские Львы» станет канадский специалист Стив Баек, который имеет большой опыт работы в детских и молодёжных командах Канады, Швеции и Чехии. Более 50 воспитанников Стива попали в клубы OHL (Ontario Hockey League).

Впервые Стив Баек приедет в Россию 26 июня и проведёт в Москве совместно с ЛК «Южный лёд» тренировочные сборы SOUTHARENA Junior Hockey Camp.